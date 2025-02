Atlético-MG garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil com vitória suada sobre o Tocantinópolis Em uma partida tensa nesta terça-feira (18.02), no Estádio João Ribeiro, o Atlético-MG superou o Tocantinópolis por 2 a 0, garantindo...

Em uma partida tensa nesta terça-feira (18.02), no Estádio João Ribeiro, o Atlético-MG superou o Tocantinópolis por 2 a 0, garantindo sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Os gols, ambos marcados na reta final do jogo, foram de Hulk, de pênalti, e Rony, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Galo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante jogo!

