Atlético-MG garante vaga nas quartas da Copa do Brasil após batalha de pênaltis contra o Flamengo
O Atlético-MG assegurou sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, em um confronto emocionante na Arena MRV, que culminou em uma dramática disputa de pênaltis. Apesar de ter sido superado pelo Flamengo por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Galo mostrou resiliência e venceu a série decisiva por 4 a 3, com o goleiro Everson se consagrando como o grande herói da noite.
