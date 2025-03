Atlético-MG goleia o Manaus e avança na Copa do Brasil Com uma atuação dominante, o Atlético-MG não tomou conhecimento do Manaus e goleou por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão, em partida...

Com uma atuação dominante, o Atlético-MG não tomou conhecimento do Manaus e goleou por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Alisson, Tomás Cuello, Rony e Deyverson marcaram os gols do triunfo atleticano, enquanto Renan descontou para a equipe amazonense.

