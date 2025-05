Atlético-MG leva virada e perde na Sul-Americana para Deportes Iquique

Momento MT |Do R7

Em uma noite de reviravoltas e emoções intensas, o Atlético-MG foi surpreendido pelo Deportes Iquique, que conquistou uma vitória crucial por 3 a 2 em casa, válida pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. O confronto, disputado no Estádio Tierra de Campeones nesta quinta-feira, viu o Galo sair na frente, mas ceder à pressão dos anfitriões e amargar uma derrota que complica sua situação no torneio.

