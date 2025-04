Atlético-MG “se vinga” do Botafogo no Mineirão pelo Brasileirão O Atlético-MG conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo neste domingo, no Mineirão, em um confronto que marcou o...

O Atlético-MG conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo neste domingo, no Mineirão, em um confronto que marcou o reencontro das equipes após a final da última Libertadores, vencida pelos cariocas. O gol da vitória do Galo foi marcado por Cuello, no segundo tempo. Com o resultado, ambos os times somam cinco pontos e se encontram no meio da tabela do Campeonato Brasileiro.

