Atlético-MG vence Fluminense em jogo eletrizante na reestreia da Arena MRV

Em um jogo repleto de emoção e reviravoltas, o Atlético-MG venceu o Fluminense por 3 a 2 neste domingo, na Arena MRV, que agora conta com gramado sintético. A partida marcou o retorno do Galo ao seu estádio e impulsionou a equipe mineira para 12 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor segue com 13.

