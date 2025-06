Atlético-MG vence Internacional por 2 a 0 e empurra colorado para zona de rebaixamento

Em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG superou o Internacional por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (13.06), na Arena MRV. Com um gol contra do zagueiro Vitão e outro de Júnior Santos, o Galo conquistou três pontos importantes, enquanto o Colorado viu-se afundado na zona de rebaixamento. A partida também marcou a aguardada estreia de Dudu com a camisa alvinegra.

Para mais detalhes sobre a partida e suas implicações na tabela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: