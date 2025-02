Atlético-MG vence Itabirito por 3 a 0 e avança às semifinais do Campeonato Mineiro Nesta quarta-feira (12.02), o Atlético-MG garantiu sua classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro ao derrotar o Itabirito...

Nesta quarta-feira (12.02), o Atlético-MG garantiu sua classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro ao derrotar o Itabirito por 3 a 0, em jogo disputado no Mineirão, válido pela oitava e última rodada da primeira fase da competição. Com gols de Cuello, Hulk e Deyverson, o Galo terminou a fase de grupos como vice-líder do Grupo A, com 16 pontos, e agora enfrentará a Tombense na próxima etapa.

