Atlético-MG vence Juventude fora de casa e deixa a zona de rebaixamento

Em um jogo tenso e disputado, o Atlético-MG conquistou uma importante vitória sobre o Juventude por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O gol da partida foi marcado por Gustavo Scarpa, garantindo os três pontos e tirando o Galo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

