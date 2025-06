Atlético-MG vence o Ceará com gol de Rony na Arena Castelão Neste domingo, o Atlético-MG garantiu uma vitória importante sobre o Ceará por 1 a 0, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato...

Neste domingo, o Atlético-MG garantiu uma vitória importante sobre o Ceará por 1 a 0, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Rony marcou o gol da vitória com um chute impressionante, levando o Galo à oitava posição na tabela, agora com 17 pontos. O Ceará se manteve na décima colocação, com 15 pontos.

