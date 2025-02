Atlético-MG vence Tombense com destaque para Hulk e estreias de Rony e Caio Paulista Em jogo que marcou as estreias de Rony e Caio Paulista, ex-jogadores do Palmeiras, o Atlético-MG venceu o Tombense por 2 a 0, neste...

Em jogo que marcou as estreias de Rony e Caio Paulista, ex-jogadores do Palmeiras, o Atlético-MG venceu o Tombense por 2 a 0, neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Hulk foi o nome do jogo, marcando os dois gols da vitória do Galo.

