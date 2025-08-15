Atlético-MG vira contra Godoy Cruz com gol no final e leva vantagem para a Argentina na Sul-Americana Em uma noite de reviravoltas na Arena MRV, o Atlético-MG garantiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, da Argentina...

Em uma noite de reviravoltas na Arena MRV, o Atlético-MG garantiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, da Argentina, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O triunfo, conquistado com um gol decisivo nos minutos finais, dá ao Galo a vantagem do empate para o jogo de volta.

