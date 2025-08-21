Ato de exoneração
A prefeitura de Várzea Grande informa que exonerará o gerente da Unidade de Saúde do bairro Jardim Glória – nomeado em cargo de Comissão -, Renan Curvo da Costa. Ele é um dos alvos da Operação Ludus Sordidus. A publicação do ato de exoneração será publicada ainda nesta quinta-feira (21).
