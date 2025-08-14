Logo R7.com
Atos de vandalismo se multiplicam em praças e prejudicam sociedade

As praças e complexos esportivos de Rondonópolis vêm sofrendo seriamente com atos de vandalismo. Em alguns desses espaços, os danos...

As praças e complexos esportivos de Rondonópolis vêm sofrendo seriamente com atos de vandalismo. Em alguns desses espaços, os danos ao patrimônio público estão por toda a parte. Para se ter uma ideia, o município possui 72 praças e a maioria delas está vandalizada. A falta de cuidado com o lixo descartado também preocupa.

