Atos de vandalismo se multiplicam em praças e prejudicam sociedade As praças e complexos esportivos de Rondonópolis vêm sofrendo seriamente com atos de vandalismo. Em alguns desses espaços, os danos... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Miraglia

As praças e complexos esportivos de Rondonópolis vêm sofrendo seriamente com atos de vandalismo. Em alguns desses espaços, os danos ao patrimônio público estão por toda a parte. Para se ter uma ideia, o município possui 72 praças e a maioria delas está vandalizada. A falta de cuidado com o lixo descartado também preocupa.

Saiba mais sobre a situação crítica das praças e como a população pode ajudar acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Bicampeão mirim de kickboxing participa de sessão na Câmara de Cuiabá

Conselho de Turismo aprova R$ 850 mil para impulsionar o setor em Mato Grosso

Especialistas apontam preocupações com impacto da IA sobre direitos humanos