Atos de vandalismo se multiplicam em praças e prejudicam sociedade
As praças e complexos esportivos de Rondonópolis vêm sofrendo seriamente com atos de vandalismo. Em alguns desses espaços, os danos...
As praças e complexos esportivos de Rondonópolis vêm sofrendo seriamente com atos de vandalismo. Em alguns desses espaços, os danos ao patrimônio público estão por toda a parte. Para se ter uma ideia, o município possui 72 praças e a maioria delas está vandalizada. A falta de cuidado com o lixo descartado também preocupa.
As praças e complexos esportivos de Rondonópolis vêm sofrendo seriamente com atos de vandalismo. Em alguns desses espaços, os danos ao patrimônio público estão por toda a parte. Para se ter uma ideia, o município possui 72 praças e a maioria delas está vandalizada. A falta de cuidado com o lixo descartado também preocupa.
Saiba mais sobre a situação crítica das praças e como a população pode ajudar acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Saiba mais sobre a situação crítica das praças e como a população pode ajudar acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: