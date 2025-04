Atrações culturais, inclusão e lazer movimentam Orla do Porto A Orla do Porto tradicionalmente recebe cerca de 10 mil pessoas nos finais de semana, atraídas pelos diversos atrativos turísticos...

A Orla do Porto tradicionalmente recebe cerca de 10 mil pessoas nos finais de semana, atraídas pelos diversos atrativos turísticos oferecidos gratuitamente à população. No local, os visitantes podem conhecer o Museu do Rio, o Aquário Municipal, a Feira Cuiab’Art e a exposição do Sansão Gigante, que estará em exibição até 22 de abril, garantindo a alegria da criançada durante todo o período da Páscoa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra tudo sobre as atrações que estão movimentando a Orla do Porto!

Leia Mais em Momento MT: