Atricon informa prazo para que municípios da Amazônia e do Semiárido se inscrevam no Selo UNICEF Importante parceiro do Sistema Tribunais de Contas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) informa que os municípios convidados...

Importante parceiro do Sistema Tribunais de Contas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) informa que os municípios convidados da Amazônia e do Semiárido brasileiros já podem se inscrever na nova edição do Selo UNICEF 2025–2028. O lançamento oficial será feito no canal do UNICEF, às 10h, desta segunda-feira (28). O prazo para adesão se encerra no dia 9 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: