Atriz Juliana Didone, curte dia de sol no Rio de Janeiro e celebra: ‘Só biquíni salva’

Juliana Didone, de 40 anos, compartilhou nesta sexta-feira (7), cliques em meio à natureza com um biquíni branco e um hobby azul, exibindo um shape trincado. A atriz, que ficou conhecida ao protagonizar Malhação (2004), aparece sorridente nas imagens. “Até abril é esse o look no Rio! Só biquíni salva! Aquecimento global, temos!!!!”, declarou na legenda do post.

