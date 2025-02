Atuação do TCE, AL e Gaepe garante R$ 40 milhões anuais para creches em Mato Grosso Crédito: Foto: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, e presidente da Comissão de Educação, conselheiro...

Mato Grosso vive um marco histórico na área de educação infantil. Pela primeira vez, graças a atuação colaborativa do Tribunal de Contas e Mato Grosso (TCE-MT), Assembleia Legislativa (ALMT) e demais instituições que compõem o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política de Educação (Gaepe-MT), o Governo do Estado incluiu no orçamento o investimento de R$ 40 milhões direcionados para construção e ampliação de creches por três anos, totalizando R$ 120 milhões, com o objetivo de combater a falta de vagas em Mato Grosso.

