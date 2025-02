Audiência autocompositiva discute destinação de resíduos sólidos

Momento MT |Do R7

Com o objetivo de discutir políticas públicas de destinação de resíduos sólidos, reciclagem e logística reversa, a Promotoria de Justiça de Vera (a 458km de Cuiabá) realiza uma audiência autocompositiva no dia 11 de fevereiro, a partir das 10h, na sede da unidade. Para participar, o Ministério Público convocou o prefeito Yago Pezarico Giacomelli, o secretário de Meio Ambiente, Tierre Nespolo, além de empresas que trabalham com reciclagem e catadores.

