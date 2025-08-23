Logo R7.com
Audiência debate políticas públicas dos próximos quatro anos em Cuiabá

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, realizou na sexta-feira (22) a primeira audiência pública para discutir o Plano Plurianual. O debate ocorreu no auditório do Cuiabá-Prev, localizado no bairro Lixeira e contou com a participação do secretário de Esportes, Jefferson Neves.

