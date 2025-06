Audiência expõe como falhas na energia elétrica limitam o avanço de Sapezal e região A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Câmara Setorial Temática (CST) da Concessão de Serviço Público de Energia... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h57 ) twitter

Helder Faria

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Câmara Setorial Temática (CST) da Concessão de Serviço Público de Energia Elétrica, realizou nesta sexta-feira (6), na Câmara Municipal de Sapezal, a primeira audiência pública para discutir e propor soluções para os problemas no fornecimento de energia elétrica na região Oeste do estado.A iniciativa faz parte de um cronograma de audiências públicas o interior do estado. As próximas reuniões estão previstas para os municípios de Alta Floresta, no dia 23 de junho, e Confresa, em 22 de julho.

Para entender melhor os desafios enfrentados pela população e as soluções propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

