Audiência expõe desafios de pessoas com paralisia cerebral As pessoas com paralisia cerebral precisam de mais reconhecimento e ampliação das políticas públicas em seu apoio, destacaram os debatedores...

As pessoas com paralisia cerebral precisam de mais reconhecimento e ampliação das políticas públicas em seu apoio, destacaram os debatedores ouvidos em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos (CDH), nesta terça-feira (29). O evento atendeu a requerimento (REQ 59/2024 – CDH), do senador Flávio Arns (PSB-PR), com o fim de debater a criação do Dia Nacional da Conscientização sobre a Paralisia Cerebral, a ser celebrado no dia 6 de outubro — data que já é dedicada à luta, em nível internacional, por direitos e oportunidades para essa população.

Para saber mais sobre os desafios enfrentados por pessoas com paralisia cerebral e as propostas discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: