Audiência na Câmara avalia o Sistema Nacional de Educação A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (10), uma audiência pública para discutir o Sistema Nacional... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (10), uma audiência pública para discutir o Sistema Nacional de Educação (SNE). O debate foi solicitado pelo deputado Rafael Brito (MDB-AL) e ocorrerá a partir das 16 horas, em um local ainda a ser definido. Rafael Brito é o relator da proposta que cria esse sistema (Projeto de Lei Complementar (PLP) 235/19). O objetivo é alinhar, harmonizar e articular políticas, programas e ações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na área educacional. Brito quer ouvir gestores, especialistas e entidades da sociedade civil sobre os desafios para efetivar o novo sistema como instrumento de governança do setor. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF cumpre mandados de busca e apreensão contra abuso sexual infantojuvenil

Prefeitura de Cuiabá fortalece ações pela conscientização da Entrega Legal

Cuiabá sedia maior evento paralímpico do país