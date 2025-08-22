Audiência na Câmara debate práticas de “humane washing” na próxima terça-feira As comissões de Legislação Participativa e de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados promoverão, na próxima terça-feira (26),...

As comissões de Legislação Participativa e de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados promoverão, na próxima terça-feira (26), audiência pública para discutir o humane washing e a importância da transparência nos compromissos de sustentabilidade e bem-estar animal. Humane washing (ou lavagem humanitária) é uma tática de marketing usada por empresas para dar a ilusão de que os seus produtos de origem animal são produzidos com práticas de bem-estar animal, quando na verdade não são. O debate atende a pedido do deputado Marcelo Queiroz (Progressistas-RJ) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 3.

Para mais detalhes sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: