Audiência na Câmara discute diagnóstico e tratamento da Ataxia de Friedreich A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça- feira (19), uma...

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça- feira (19), uma audiência pública sobre a Ataxia de Friedreich. O debate atende a pedido do deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e será realizado a partir das 16 horas, no plenário 13.

Leia Mais em Momento MT: