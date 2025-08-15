Logo R7.com
Audiência na Câmara discute diagnóstico e tratamento da Ataxia de Friedreich

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça- feira (19), uma...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça- feira (19), uma audiência pública sobre a Ataxia de Friedreich. O debate atende a pedido do deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e será realizado a partir das 16 horas, no plenário 13.

