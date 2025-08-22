Audiência na Câmara discute mobilidade urbana e segurança viária na próxima semana
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça-feira (26), audiência pública sobre mobilidade urbana e segurança viária. O debate atende a pedido do deputado Yury do Paredão (MDB-CE) e será realizado a partir das 16h30. O local ainda será definido.
