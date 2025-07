Audiência na Câmara discute os benefícios do vinho para a saúde

Momento MT |Do R7

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (8), uma audiência pública sobre os benefícios do vinho para a saúde. O debate foi solicitado pelo deputado Rafael Simões (União-MG) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 7. A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas. Segundo Simões, diversas pesquisas indicam que, quando consumido de forma moderada, o vinho pode trazer uma série de benefícios à saúde, especialmente na redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes e demências.

