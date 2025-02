Audiência para tratar dos mercadinhos em unidades prisionais será em 27 de março

Momento MT |Do R7

NOTA DE ESCLARECIMENTO A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) informa que a Audiência Pública para tratar dos mercadinhos nos presídios de Mato Grosso foi aprovada por meio do Requerimento 84/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, após aprovação em sessão plenária, será realizada no dia 27 de março de 2025, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour, conforme agenda publicada por este Parlamento.

