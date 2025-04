Audiência píblica cobra políticas efetivas para o as pessoas com Transtorno do Espectro Autista Foto: Luiz Alves/ALMT A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) promoveu a primeira a primeira audiência pública com o tema “A... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h27 ) twitter

Foto: Luiz Alves/ALMT A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) promoveu a primeira a primeira audiência pública com o tema "A realidade, as perspectivas e os desafios das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)", nesta terça-feira (1°), que reuniu um grande público para debater o assunto. A audiência foi requerida pelo deputado estadual Wilson […] Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as políticas efetivas discutidas na audiência!

Projeto reduz idade mínima para exercer profissão de mototaxista

Novo Código Eleitoral: CCJ fará audiências públicas antes de votar projeto