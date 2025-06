Audiência pública aponta desafios e avanços na saúde de Cuiabá Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar A necessidade de fortalecer a Atenção Primária e retomar as atividades das... Momento MT|Do R7 14/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 14/06/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar A necessidade de fortalecer a Atenção Primária e retomar as atividades das policlínicas foi um dos principais pontos destacados durante a audiência pública realizada nesta sexta-feira (13), na Câmara Municipal de Cuiabá. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apresentou o relatório de gestão referente ao 1º quadrimestre de 2025. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes sobre os desafios e avanços na saúde de Cuiabá! Leia Mais em Momento MT: Semob orienta e organiza trânsito durante Parada do Orgulho LGBTQIA+

Operações Lei Seca resultam em 17 prisões e 61 autuações em Cuiabá

NOTA DE PESAR