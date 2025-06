Audiência Pública conjunta debaterá atividade garimpeira O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) realizará, no dia 3 de julho de 2025, às 18h, uma Audiência Pública conjunta para... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h57 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) realizará, no dia 3 de julho de 2025, às 18h, uma Audiência Pública conjunta para discutir a atividade de garimpo com uso de balsas nos municípios de Matupá e Peixoto de Azevedo. O evento será realizado na Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo e contará com a participação de representantes da Cooperativa de Garimpeiros, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), de autoridades locais e da sociedade civil. “O Ministério Público reafirma seu compromisso com a legalidade e com a preservação ambiental. Convidamos toda a população a participar da audiência pública, para que possamos, juntos, debater soluções sustentáveis e responsáveis para a atividade garimpeira em nossa região. A construção de um futuro mais justo e ambientalmente equilibrado depende da participação ativa de todos”, conclamou a promotora de Justiça substituta Fernanda Luckmann Saratt, de Peixoto de Azevedo. Saiba mais sobre essa importante discussão acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil esclarece homicídio brutal de adolescente e autores são condenados a mais de 20 anos de prisão

