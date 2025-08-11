Audiência Pública da Ager chega a Guarantã do Norte para ouvir a população sobre serviços públicos A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizará em Guarantã do Norte, no dia 20...

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizará em Guarantã do Norte, no dia 20 de agosto, mais uma etapa do ciclo de audiências públicas de Ouvidoria e Participação Social de 2025. O evento será às 19h, no auditório da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Agência no YouTube.

