Audiência pública da Ager em Confresa destaca demandas de energia elétrica e transporte intermunicipal de passageiros

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) realizou, na noite desta terça-feira (2.9), mais uma etapa do ciclo de Audiências Públicas de Ouvidoria e Participação Social. O encontro ocorreu no município de Confresa (a 738 km de Cuiabá), com o objetivo de ampliar o diálogo direto com a população e fortalecer o controle social sobre os serviços públicos regulados.

