Audiência Pública debate prestação do serviço de saúde no município

A 1ª Promotoria de Justiça de Tapurah (a 433km de Cuiabá) promove, no dia 14 de fevereiro, Audiência Pública com objetivo de promover a escuta ativa da sociedade civil, das instituições públicas e dos gestores municipais acerca das irregularidades constatadas na prestação do serviço público de saúde no município. A intenção é debater, especialmente, a interdição de setores essenciais do Hospital Municipal, bem como discutir medidas efetivas para a melhoria da qualidade dos serviços ofertados à população. Acesse o edital aqui.

