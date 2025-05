Audiência pública discute implantação de loterias em MT Na próxima sexta-feira (23), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizará uma audiência pública para discutir a implantação... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h36 ) twitter

Na próxima sexta-feira (23), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizará uma audiência pública para discutir a implantação das loterias municipais e estadual no estado. A iniciativa é do deputado estadual Elizeu Nascimento (PL), que propõe o uso da arrecadação desses jogos para investimentos diretos nos municípios.O evento contará com a participação de representantes da Associação Nacional das Loterias Municipais e Estaduais (Analome) e de diversos municípios.Segundo o deputado, as loterias representam uma alternativa viável para aumentar a arrecadação municipal, especialmente em tempos de crise econômica e restrições orçamentárias."A exemplo de Cuiabá, onde temos a Lotec (Loteria Cuiabana), Lottopar (estado do Paraná) e Loterj (estado do Rio de Janeiro), queremos expandir esse modelo para todo o estado de Mato Grosso. Estamos propondo o debate porque acreditamos no potencial das loterias. Atualmente, existem inúmeras plataformas de jogos ilegais operando no país. Por que não legalizar as loterias municipais?", pontuou Elizeu.

