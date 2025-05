Audiência pública discute inclusão de alunos com TEA A 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Primavera do Leste (234 km de Cuiabá) realizou, nesta terça-feira (20), uma audiência... Momento MT|Do R7 21/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h56 ) twitter

A 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Primavera do Leste (234 km de Cuiabá) realizou, nesta terça-feira (20), uma audiência pública para discutir políticas públicas a serem implementadas pela Prefeitura Municipal, com foco na disponibilização de profissionais de apoio escolar para crianças a partir de 6 anos diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa foi conduzida pelo promotor de Justiça Matheus Pavão de Oliveira, titular da 2ª Promotoria Cível, como parte de um procedimento administrativo em andamento no Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). O objetivo é acompanhar e fiscalizar, de forma contínua, as políticas públicas voltadas à oferta de profissionais de apoio escolar. Saiba mais sobre essa importante discussão e as propostas apresentadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Plenário aprova indicação de Sérgio Rodrigues dos Santos para embaixada na Rússia

