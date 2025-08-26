Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
A Prefeitura de Sinop promoveu na manhã desta terça-feira (26), no Plenário da Câmara Municipal – Jorge Abreu -, uma audiência pública de apresentação e discussão do Plano Plurianual (PPA) 2026/2029. O encontro foi conduzido pela secretária de Finanças e Orçamento, Ivete Mallmann, e contou com a participação de outras pastas e da sociedade civil. O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública e organiza programas, projetos e ações que devem ser executados entre 2026 e 2029. A peça orçamentária estabelece diretrizes, objetivos e metas para áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, meio ambiente e desenvolvimento econômico.
