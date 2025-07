Audiência pública discute qualidade de energia na região de Confresa Na Câmara Municipal de Confresa (a 1024 km de Cuiabá), a Assembleia Legislativa (ALMT) promoveu audiência pública para debater a qualidade... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h59 ) twitter

Na Câmara Municipal de Confresa (a 1024 km de Cuiabá), a Assembleia Legislativa (ALMT) promoveu audiência pública para debater a qualidade da energia na região nesta quarta-feira (9). O debate foi requerido pela Câmara Setorial Temática (CST) da Energia Elétrica do Parlamento estadual, cujo presidente é o deputado Faissal Calil (Cidadania). Durante o encontro sediado na cidade pertencente à microrregião Norte do Araguaia, foram apresentadas diversas demandas dos consumidores. “As principais reclamações incluem a falta de manutenção da rede, que causa quedas de energia frequentes, especialmente durante chuvas ou ventos fortes. Além disso, o tempo excessivo para restabelecer a energia após uma queda é um problema significativo, afetando a produção rural, causando prejuízos econômicos”, resumiu Faissal. Para mais detalhes sobre as discussões e soluções propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio em Nova Olímpia

