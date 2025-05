Audiência pública em Barra do Bugres debate o andamento das obras da MT-246 Foto: Luiz Alves/ALMT A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou nesta segunda-feira (5), audiência pública na Câmara... Momento MT|Do R7 06/05/2025 - 10h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h07 ) twitter

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou nesta segunda-feira (5), audiência pública na Câmara Municipal de Barra do Bugres para discutir o andamento nas obras previstas no Programa de Exploração Rodoviária (PER) da MT-246, de responsabilidade da Via Brasil Concessionária de Rodovias. O deputado Chico Guarnieri (PRD), requerente da audiência, revelou a crescente insatisfação da população, autoridades e empresários locais com os atrasos nas intervenções previstas no contrato de concessão.

Para mais detalhes sobre a situação das obras e as preocupações da comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

