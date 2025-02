Audiência Pública sobre saúde em Tapurah tem nova data

Momento MT |Do R7

A 1ª Promotoria de Justiça de Tapurah (a 433km de Cuiabá) informa que a Audiência Pública para debater irregularidades constatadas na prestação do serviço público de saúde no município foi transferida para dia 20 de fevereiro, às 18h, na Câmara Municipal de Vereadores. O edital de retificação pode ser consultado aqui (link). A consulta visa promover a escuta ativa da sociedade civil, das instituições públicas e dos gestores municipais acerca do tema.

