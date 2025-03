Audiências Públicas em Carlinda e Nova Canaã do Norte apresentam plano de melhorias nas MTs 320 e 208 As audiências públicas realizadas nesta quarta-feira (19.3), em Carlinda e Nova Canaã do Norte, apresentaram à população o plano de... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As audiências públicas realizadas nesta quarta-feira (19.3), em Carlinda e Nova Canaã do Norte, apresentaram à população o plano de melhorias para os perímetros urbanos das rodovias MT-320 e MT-208. O evento, promovido pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), visa a implementação de obras que devem ser realizadas entre 2025 e 2027.

Saiba mais sobre as melhorias e a participação da comunidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

CMO aprova Orçamento 2025 e texto vai a Plenário

Unidades do Sistema Socioeducativo recebem câmeras do Vigia Mais MT

Contribuintes podem regularizar dívidas tributárias pelo Refis com descontos de até 100% em multas