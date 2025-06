Auditoria do TCE-MT aponta falhas na Central de Regulação do Hospital São Benedito Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Conselheiro-relator, Waldir Teis. Clique aqui para ampliar. O Tribunal de Contas de Mato Grosso (...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou que uma série de falhas na Central de Regulação do Hospital Municipal São Benedito, em Cuiabá, resultou em internações feitas sem autorização, atendimentos por meio de fila paralela e distorção de dados em sistemas oficiais. As irregularidades ocorreram entre 2016 e 2018 e foram constatadas em auditoria de conformidade sob relatoria do conselheiro Waldir Teis, apreciada na sessão plenária desta terça-feira (10).

