Aulão Inaugural do Pré-Enem Digit@l 2025 reúne 500 estudantes no teatro da UFMT Quinhentos estudantes participaram do aulão inaugural do Pré-Enem Digit@l 2025, na manhã deste sábado (10.5), no teatro da Universidade... Momento MT|Do R7 10/05/2025 - 20h07 (Atualizado em 10/05/2025 - 20h07 ) twitter

Momento MT

Quinhentos estudantes participaram do aulão inaugural do Pré-Enem Digit@l 2025, na manhã deste sábado (10.5), no teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tem o objetivo de preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem>.

