Aumento nominal não compensa perdas com inflação criticam lideranças do agronegócio Apesar de anunciado como o maior da história, o Plano Safra 2025/2026, com R$ 516,2 bilhões voltados à agricultura empresarial, gerou... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 09h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h56 )

Momento MT

Apesar de anunciado como o maior da história, o Plano Safra 2025/2026, com R$ 516,2 bilhões voltados à agricultura empresarial, gerou reações de insatisfação entre entidades representativas do agronegócio. O crescimento de apenas 1,5% em relação ao plano anterior, somado ao avanço do crédito com juros livres e à ausência de garantias para o seguro rural, motivou críticas públicas de lideranças, associações, parlamentares e especialistas.

Para entender melhor as críticas e as implicações do novo plano, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

