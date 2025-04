Autismo: debate reforça defesa de políticas públicas mais efetivas No Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, celebrado nesta quarta-feira (2), especialistas, parlamentares, mães e representantes... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h27 ) twitter

No Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, celebrado nesta quarta-feira (2), especialistas, parlamentares, mães e representantes de instituições se uniram em defesa de mais respeito e efetividade nas políticas públicas voltadas a pessoas com o transtorno do espectro autista (TEA). Durante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos (CDH), eles destacaram avanços na legislação, mas reforçaram a necessidade de novas medidas, como a aprovação da Política Nacional do Cuidado e a ampliação dos Centros de Referência para pessoas autistas no país. Para saber mais sobre as propostas e desafios enfrentados na luta por políticas públicas efetivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Amin cobra apreciação de vetos a programa de dívidas estaduais

