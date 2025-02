Autor de ameaças e violência psicológica contra companheira é preso pela Polícia Civil em Porto Alegre do Norte

Momento MT |Do R7

Um homem investigado por ameaças e agressões psicológicas praticadas contra a companheira foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (12.2), em ação de combate a violência doméstica, realizada pelos policiais da Delegacia de Porto Alegre do Norte. O suspeito de 45 anos, que se recusava a deixar a residência do casal, foi preso em flagrante pelo crime de ameaça e violência psicológica no âmbito da violência doméstica.

