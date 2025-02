Autor de duplo homicídio em Alto Boa Vista é preso em ação conjunta da Polícia Civil e PRF O autor do duplo homicídio que vitimou um casal em uma propriedade rural no município de Alto Boa Vista teve o mandado de prisão preventiva...

O autor do duplo homicídio que vitimou um casal em uma propriedade rural no município de Alto Boa Vista teve o mandado de prisão preventiva cumprido no final da tarde quinta-feira (29.1), em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além da prisão do procurado, um outro homem foi preso pelo crime de favorecimento pessoal.

