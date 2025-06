Autor de feminicídio e homicídio em São José dos Quatro Marcos é preso

Momento MT |Do R7

O autor de um feminicídio e um homicídio qualificado, ocorridos na última quinta-feira (26), em São José dos Quatro Marcos, foi preso pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (28.6). A prisão do suspeito ocorreu após dois dias de intensas buscas para sua localização e representação pela prisão preventiva. As vítimas Maryelly Ferreira Campos, de 16 anos, e Wallisson Rodrigo Scapin Gasques, de 25 anos, foram encontradas sem vida em uma cama de casal, com múltiplas perfurações causadas por arma branca.

