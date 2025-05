Autor de feminicídio é preso pelas Forças de Segurança em São José do Rio Claro O autor do feminicídio ocorrido no domingo (4.5) em São José do Rio Claro foi preso em flagrante pela Polícia Civil com apoio da Polícia...

O autor do feminicídio ocorrido no domingo (4.5) em São José do Rio Claro foi preso em flagrante pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (5), menos de 24 horas após o crime. O companheiro da vítima, de 18 anos, identificado como autor do crime estava se deslocando entre casas de amigos e parentes com objetivo de tentar escapar de ser preso.

