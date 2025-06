Autor de furto foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil em Poconé Um homem envolvido em crime de furto, que estava foragido da Justiça, foi capturado pela Polícia Civil, nesta terça-feira (10.6), em... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem envolvido em crime de furto, que estava foragido da Justiça, foi capturado pela Polícia Civil, nesta terça-feira (10.6), em ação realizada pela equipe de investigadores da Delegacia de Poconé. O procurado de 31 anos estava com mandado de prisão preventiva decretado pela Comarca da Poconé em razão de regressão de regime aberto para regime fechado. O suspeito cumpria pena pelo crime de furto em regime aberto, porém não cumpriu as medidas impostas pela Justiça para manutenção da liberdade condicional, sendo expedido mandado de prisão. Saiba mais sobre essa prisão e os detalhes da operação no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Foragido por roubo é preso pela Polícia Civil em Rondonópolis

Davi recebe prefeitos para tratar de regulamentação da reforma tributária

Aprovado novo embaixador do Brasil na Guiné-Bissau